Os protestos na capital da Tailândia contra a cimeira de líderes da Ásia-Pacífico acabaram em confrontos entre a policia e as centenas de manifestantes, que se concentraram no centro histórico de Banguecoque, próximo do local onde decorre a cimeira de lideres da Ásia-Pacífico.

A policia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar a multidão, que reivindicava a morte política do primeiro ministro tailandês. Várias pessoas ficaram feridas e pelo menos três foram detidas.

As autoridades destacaram um forte dispositivo de segurança, que inclui tropas de choque e o bloqueio de algumas das principais avenidas da capital tailandesa.

Banguecoque recebe até domingo a cimeira onde serão discutidos temas como a guerra na Ucrânia, a inflação, a crise energética e as mudanças climáticas.

Vladimir Putin e Joe Biden não vão participar nesta cimeira, que ocorre depois da reunião do G20 e da COP27. Segundo alguns analistas é uma oportunidade para o Presidente chinês, Xi Jinping, ganhar algum protagonismo no encontro que tem como convidado especial Emmanuel Macron.