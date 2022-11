Penas de morte aumentam no Irão para reprimir revolta popular

As autoridades iranianas têm, nas últimas semanas, aumentado a pressão sobre o sistema judicial no país, apelando a "julgamentos rápidos e a execuções públicas" , em que a pena de morte tem sido utilizada como "instrumento de repressão política, uma nova forma de intimidação e repressão", refere a AI.

Num comunicado enviado à agência Lusa, intitulado "Uso arrepiante da pena de morte para reprimir ainda mais brutalmente a revolta popular", a organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Londres, dá conta de uma análise pormenorizada sobre os casos de 21 manifestantes detidos que correm o risco de serem condenados à morte após "julgamentos fraudulentos em Tribunais Revolucionários".

A Amnistia Internacional (AI) denunciou esta segunda-feira um aumento das condenações à pena de morte no Irão visando reprimir os protestos populares que há cerca de dois meses assolam a República Islâmica e apelou à suspensão das sentenças.

A Amnistia Internacional adiantou estar preocupada com a possibilidade de que "muitos outros estejam em risco de vir a enfrentar a pena capital", uma vez que são "milhares" as pessoas presas e o número de acusações emitidas pelas autoridades.

"Uma declaração parlamentar de 227 dos 290 deputados iranianos apelou ao poder judicial para 'não mostrar clemência' aos manifestantes, emitindo urgentemente sentenças de morte contra eles, de forma a constituir 'uma lição' para os restantes", denuncia a organização no comunicado.

Segundo a AI, dos 21 detidos que arriscam a pena capital, seis foram acusados de "inimizade contra Deus" ou "corrupção na terra" e submetidos a um julgamento "conjunto" num Tribunal Revolucionário em Teerão, em que foi pedido para se acelerarem os procedimentos criminais, tendo como pano de fundo a pena capital.

Num outro documento oficial, datado de 29 de setembro e a que também teve recentemente acesso, a AI cita um chefe superior da polícia a pedir que o julgamento de um dos 21 acusados fosse concluído "no mais curto espaço de tempo possível" e que a sentença de morte fosse executada em público como "um gesto caloroso para com as forças de segurança".

Nesse contexto, a AI denunciou os julgamentos "simulados" que são destinados a "intimidar" os participantes dos levantamentos populares que abalam o Irão desde setembro e a "impedir que outros se juntem ao movimento".

As violações documentadas pela AI dos direitos de julgamentos justos contra os 21 indivíduos incluem a negação do direito de acesso a um advogado à sua própria escolha desde o momento da prisão e durante todo o processo de investigação e julgamento, negação do direito de ser presumido inocente, de permanecer em silêncio e não ser compelido a incriminar-se ou confessar-se culpado.

"Aos réus é sistematicamente negado o direito de serem protegidos contra tortura e outros maus-tratos, obter acesso total às evidências relevantes e receber uma audiência pública justa perante um tribunal competente, independente e imparcial", denuncia a organização.

De acordo com o direito internacional, lembra a AI, a imposição da pena de morte após um julgamento injusto "viola o direito à vida e a proibição absoluta de tortura e outros maus-tratos".

PROTESTOS CONTRA O GOVERNO CONTINUAM

O Irão está mergulhado numa série de protestos desde 16 de setembro passado, dia em que Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, foi morta após ter sido presa três dias antes pela Polícia da Moralidade por usar incorretamente o véu islâmico, manifestações que estão a ser duramente reprimidas pelas forças de segurança iranianas.