Turquia convoca embaixador sueco por imagens que "insultam" Presidente turco

O embaixador sueco em Ancara foi convocado esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia em protesto contra a projeção, por ativistas curdos, de imagens na fachada da missão diplomática turca em Estocolmo, indicou a agência noticiosa Anadolu.

"Informámos o embaixador sueco [Staffan Herrstrom] da nossa condenação pela projeção por grupos ligados ao PKK [Partido dos Trabalhadores do Curdistão] de imagens de propaganda terrorista e insultuosas ao nosso Presidente [Recep Tayyip Erdogan] no edifício da nossa embaixada em Estocolmo", avançou a agência estatal turca.

A reação turca surge na sequência da publicação na rede social Twitter, já esta segunda-feira , de um vídeo do Comité Sueco para Rojava, que demonstra apoio às Unidades de Proteção do Povo (YPG), a principal milícia curda na Síria, considerada uma organização terrorista por Ancara.

O vídeo, sem data, mostra imagens projetadas na fachada da embaixada turca em Estocolmo que denunciam supostas ligações entre Ancara e o grupo Estado Islâmico (EI), bem como o também suposto uso de armas químicas pelo exército da Turquia contra combatentes curdos.

Ancara pediu que os autores "sejam identificados" e que sejam tomadas as medidas necessárias, acrescentou a Anadolu.

A Turquia acusa a Suécia e a Finlândia, que formalizaram recentemente o pedido de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), de conivência com o PKK e respetivos aliados, como o YPG.

Ancara bloqueou a entrada dos dois países nórdicos na Aliança Atlântica desde maio e assinou um memorando de entendimento com Estocolmo e Helsínquia em junho vinculando o seu apoio à luta contra os movimentos curdos e seus apoiantes nos países candidatos.

No início deste mês, em visita a Ancara, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, prometeu responder às preocupações expressas pela Turquia na luta contra o terrorismo, de forma a remover qualquer obstáculo à entrada na NATO.

A convocação do embaixador sueco ocorre quando Ancara ameaçou, também hoje, lançar uma operação terrestre na Síria, após uma série de ataques aéreos contra posições curdas nos territórios sírio e iraquiano e de outros com foguetes em solo turco.