Governo do Irão impõe restrições ao uso de internet

O Governo do Irão impôs hoje restrições ao uso da internet, com as ligações móveis cortadas para muitos utilizadores, verificando-se ainda dificuldades de acesso em alguns pontos do país, foi anunciado.

"Os dados de tráfego da rede mostram uma grande interrupção do serviço de internet no irão, com a internet móvel cortada para muitos utilizadores", indicou hoje a plataforma 'online' NetBlocks.

Por sua vez, a internet fixa encontra-se a funcionar de forma lenta.

O Irão tem enfrentado vários protestos desde a morte de Masha Amini, em 16 de setembro, que foi detida, três dias antes, por não usar, de forma correta, o véu islâmico.

As interrupções no serviço da internet começaram a ocorrer desde o início dos protestos, tendo melhorado nas últimas semanas.

Contudo, aplicações como o WhatsApp, Instagram ou Twitter continuaram a apresentar problemas.

Inicialmente, os manifestantes, sobretudo jovens e mulheres, reivindicaram mais liberdade, mas agora exigem também o fim da República Islâmica.