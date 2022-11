Meta vai avançar com funcionalidades para ajudar utilizadores a encontrarem empresas no WhatsApp

A empresa Meta admitiu que vai avançar com novas funcionalidades na plataforma WhatsApp, para ajudar os utilizadores a encontrarem, enviarem mensagens e comprarem produtos a empresas. Mark Zuckerberg pretende conectar a plataforma de mensagens com o segmento do comércio.

Os utilizadores da WhatsApp vão passar a ter capacidade para procurarem empresas por categoria, como viagens ou serviços bancários, ou pesquisar uma pelo nome para encontrá-la. Assim, as pessoas deixam de recorrer ao motor de pesquisa da Goolge, por exemplo, para encontrarem o contacto de uma empresa.

As lojas e negócios em questão devem ter o WhatsApp Business para disponibilizarem a lista de contactos e os produtos, que poderão ser comprados através de pagamentos com o cartão de crédito ou débito. Esta pesquisa vai garantir a privacidade dos utilizadores.

As novas funcionalidades estão a ser lançadas em países como o Brasil, Indonésia, México, Colômbia e Reino Unido, onde as pessoas podem encontrar empresas da banca, do setor alimentar, de bebidas e viagens.