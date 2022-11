Donald Trump vai ter mesmo que divulgar declaração de impostos

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou o pedido de Donald Trump e vai obrigar o ex-presidente dos Estados Unidos a entregar as suas declarações fiscais à Câmara dos Representantes.

No dia 1 de novembro, o presidente do Supremo Tribunal dos EUA, John Roberts, impediu, temporariamente, a entrega das declarações fiscais a uma comissão da Câmara dos Representantes. Na altura, Roberts disse que o caso ficava suspenso até à decisão do Supremo Tribunal.

Agora, em comunicado, o tribunal adiantou que o pedido de Trump foi negado.

As declarações de impostos de Trump tinham sido solicitadas em 2019 como parte de uma investigação ao serviço de auditoria do fisco e ao cumprimento da lei fiscal pelo antigo Presidente.

Este pedido tem por base uma lei de 1924, que permite aos lideres de certas comissões do Congresso pedir a divulgação das declarações fiscais de qualquer contribuinte.

Desde Gerald Ford (1974-1977), Donald Trump foi o primeiro Presidente dos EUA a não divulgar a sua declaração anual de impostos.