Novo balanço aponta para cerca de 50 feridos em sismo na Turquia

O sismo registado esta madrugada na província turca de Duzce, a 200 quilómetros a leste de Istambul, causou pelo menos 46 feridos, um deles em estado crítico, segundo um novo balanço das autoridades.

A informação foi avançada pelo ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca. O anterior balanço apontava para 22 feridos

O terramoto no noroeste do país foi sentido nas cidades de Istambul e Ancara, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.

O hipocentro foi localizado a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com as autoridades turcas.

A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo.

Em janeiro de 2000, um terramoto de magnitude 6,8 atingiu Elazig, matando mais de 40 pessoas.

Em novembro do mesmo ano, um terramoto de magnitude 7 no mar Egeu causou a morte a 114 pessoas e feriu mais de mil na Turquia.