A jornalista e escritora E. Jean Carroll, que acusou publicamente o ex-Presidente Donald Trump de violá-la há quase 30 anos, apresentou esta quinta-feira uma queixa civil com a mesma denúncia num tribunal de Nova Iorque.

Invocando a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova Iorque, que entrou em vigor esta quinta-feira, a autora pede que o ex-Presidente seja julgado por um júri, por crime de lesões relacionadas com "estupro e toque forçado", exigindo que Trump a indemnize pelos danos, com uma multa de valor indeterminado.

Carroll, 78 anos, já tinha apresentado uma queixa por difamação contra Trump, depois de este ter negado a acusação de estupro, acusando-o de ter feito "falsas acusações", bem como comentários depreciativos sobre a sua aparência.

Na sua conta na rede social Twitter, a autora explicou que esta nova ação judicial pode "estragar o Dia de Ação de Graças (que se celebra hoje nos EUA) ao ex-Presidente", mas alega que esta iniciativa pode ser relevante "para todas as mulheres que foram agarradas, apalpadas, assediadas, beliscadas, empurradas, atacadas, desacreditadas ou arrastadas pela lama por um homem poderoso".

"Há cerca de 27 anos, as brincadeiras nos armazéns de luxo Bergdorf Goodman na Quinta Avenida de Nova Iorque assumiram um rumo sombrio, quando o réu Donald J. Trump intercetou a denunciante E. Jean Carroll, forçou-a contra a parede de um provador, trancou-a com o ombro e a estuprou", pode ler-se no início do texto da ação judicial hoje interposta.