Ex-número 2 de Angola, suspeito de corrupção em Portugal, Honoris Causa no Dubai

O antigo vice-presidente de Angola Manuel Vicente, suspeito de corrupção em Portugal, foi distinguido com o doutoramento Honoris Causa no Dubai.

O anúncio foi feito no passado dia 19, no Twitter da Universidade Amity do Dubai, que publicou também as fotos da cerimónia de atribuição do doutoramento Honoris Causa a Manuel Domingos Vicente . A instituição académica justificou a distinção com o facto de o antigo vice-presidente de Angola ter "dedicado a sua vida a servir o seu país".