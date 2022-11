Amnistia Internacional pede libertação de estudante nigeriano detido há 20 dias por tweet

A Amnistia Internacional pede a libertação "imediata" de um estudante nigeriano preso há 20 dias por uma mensagem na rede social Twitter sobre a primeira-dama, segundo um comunicado da organização não-governamental (ONG) de direitos humanos.

Aminu Adamu Muhammed, um estudante de 23 anos da Universidade Federal de Dutse, no estado de Jigawa (norte da Nigéria) "foi detido em 08 de novembro de 2022 à meia-noite por agentes suspeitos de pertencerem ao DSS [segurança do Estado]", de acordo com a Amnistia Internacional.