O vulcão Mauna Loa, no Havai, entrou em erupção no domingo à noite, pelas 23:30, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

Inicialmente foi declarado um alerta amarelo, que foi entretanto aumentado para vermelho. O Observatório Vulcanológico do Havai vai fazer “assim que possível” um reconhecimento aéreo para descrever melhor a erupção e avaliar os perigos efetivos.

Até ao momento não há população em risco, mas as autoridades aconselham os moradores das encostas do vulcão a estarem atentos aos avisos.

"Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na zona do cume e não ameaçam a população nas encostas", lê-se na nota do Serviço Geológico dos EUA.

Com base em eventos anteriores, o Serviço Geológico dos EUA recorda que as fases iniciais das erupções do Mauna Loa podem ser muito dinâmicas e o avanço dos fluxos de lava podem mudar de direção rapidamente.