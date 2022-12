Anúncios de brinquedos em Espanha deixam de ter estereótipos sexistas

A publicidade a brinquedos em Espanha deixa a partir de quinta-feira de ser sexista, com associações exclusivas das bonecas às meninas ou dos carros aos meninos, por exemplo, segundo um código acordado entre o Governo e as marcas.

"Como regra geral, as mensagens publicitárias de brinquedos evitarão mostrar preconceitos de género na apresentação que fazem das meninas e dos meninos, fomentando uma imagem plural e igualitária dos papéis que podem adotar, com o fim de favorecer e facilitar a sua livre escolha de brinquedos", lê-se no ponto 35.º do novo Código de Autorregulação da Publicidade Infantil de Brinquedos que entra em vigor em Espanha na quinta-feira, 1 de dezembro.