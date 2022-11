EUA anunciam venda de armas ao Qatar durante o intervalo do jogo EUA-Irão

O Governo de Joe Biden aprovou na terça-feira a venda de armas para o Qatar no montante de mil milhões de dólares. A informação foi divulgada durante o intervalo do jogo de futebol entre os EUA e o Irão para o Mundial.

O Departamento de Estado anunciou que tinha assinado um contrato com o Qatar para o fornecimento de 10 sistemas defensivos com drones e 200 intercetores e equipamento relacionado.

O Qatar, juntamente com outros Estados do Golfo Arábico (ou Pérsico), enfrenta ameaças de aliados do Irão na região.