Macron enaltece relação com os EUA e lembra que são "irmãos de armas"

O Presidente francês destacou ainda que as ambas as democracias “são abaladas pelas mesmas dúvidas” sobre a capacidade de serem “suficientemente fortes e eficazes, face às exigências comuns, aos desafios climáticos, sanitários, geopolíticos e tecnológicos”.

Também Joe Biden destacou a ligação dos dois países para “travar a ambição” de Putin e repor a paz na Europa.

“Como aliados na NATO, juntamente com a União Europeia e o G7, e com parceiros à volta do mundo, a França e os Estados Unidos estão a travar a ambição desmedida de conquista do Presidente Putin e a violenta guerra da Rússia contra a Ucrânia, que, uma vez mais, destruiu a paz no continente europeu”, disse Biden.