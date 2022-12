Cheias e deslizamentos de terra no Brasil fazem pelo menos seis mortos

Chuva torrencial está a provocar cheias e deslizamentos de terra no Brasil. Pelo menos seis pessoas morreram e as autoridades estão à procura de dezenas de desaparecidos.

Só numa estrada do Paraná, no sul do país, mais de 30 pessoas foram dadas como desaparecidas.

O estado do tempo e a localização retoma dificultam as buscas, em que participam bombeiros, cães pisteiros e câmaras com sensor de temperatura.

No Estado de Santa Catarina, há casas onde só é possível chegar através de barco, devido às estradas submersas ou destruídas.

Além do sul do Brasil, também o Nordeste está a ser atingido.