Estónia compra sistemas lançadores de foguetes HIMARS dos EUA

A Estónia assinou um contrato para a compra de sistemas de lançamento de foguetes HIMARS dos EUA por 200 milhões de dólares (189 milhões de euros), anunciou este sábado o Centro Estoniano de Investimentos em Defesa (ECDI).

O executivo-chefe da ECDI, Magnus-Valdemar Saar, chegou a um acordo na sexta-feira com a Defense Security Cooperation Agency (DSCA), uma agência do Departamento de Defesa dos EUA, para aumentar a "capacidade de fogo indireto" [ou seja, em alvos não visíveis para o operador da bateria] das forças estonianas, de acordo com um comunicado.

Este tipo de lançador de foguetes foi oferecido pelos Estados Unidos à Ucrânia, reforçando efetivamente a sua capacidade de disparo diante da invasão russa lançada em 24 de fevereiro.

Desde então, a Estónia, vizinha da Rússia, aumentou os seus gastos com defesa, assim como seus vizinhos bálticos Lituânia e Letónia, bem como a Polónia.

Esta é a maior compra de armas da história da Estónia. Sob este contrato, a parte estoniana fornecerá munição, bem como soluções de comunicação, treino, logística e ciclo de vida, disse Ramil Lipp, chefe do departamento de armamento do ECDI.

Os rockets encomendados por Talin - cujo número exato não foi especificado - são de vários tipos, com alcance variando de 70 a 300 quilómetros, que serão entregues a partir de 2024.

Em novembro, a Lituânia anunciou a sua intenção de comprar oito HIMARS por 495 milhões de dólares (469 milhões de euros).