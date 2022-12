Israel ataca Faixa de Gaza em resposta a lançamento de míssil

O Exército israelita anunciou este domingo vários ataques aéreos no decurso da madrugada contra diversos alvos militares na Faixa de Gaza em resposta ao primeiro míssil lançado no último mês a partir do enclave palestiniano controlado pelo Hamas.

"O ataque desta noite prossegue a tendência destinada a impedir a capacidade de fortalecimento do Hamas na Faixa de Gaza", indicaram em mensagem no Twitter as Forças de Defesa de Israel.

"Em resposta ao lançamento de foguetes contra Israel, aviões de combate atacaram esta noite uma oficina para a produção de mísseis antiaéreos da organização terrorista Hamas. Essa oficina funcionava como o principal local para a produção da maioria dos foguetes da organização na Faixa de Gaza. Foi ainda atacado um túnel da organização terrorista Hamas no sul da Faixa de Gaza", acrescentou o comunicado.

As autoridades israelitas revelaram no sábado que um míssil lançado a partir da Faixa de Gaza que não provocou vítimas ou danos materiais após atingir uma zona desabitada no sul do Estado judaico.

A Jihad Islâmica, um grupo militante palestiniano, tinha ameaçado recentemente uma resposta à morte de vários dos seus simpatizantes na Cisjordânia ocupada na sequência das frequentes incursões militares israelitas que desde o início de 2022 já provocaram a morte de pelo menos 140 palestinianos.