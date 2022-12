Três astronautas chineses retornam à Terra após missão de seis meses

Três astronautas chineses pousaram hoje num deserto no norte da China, depois de seis meses a trabalhar para a conclusão da construção da estação espacial Tiangong, um símbolo do ambicioso programa espacial do país, anunciou a televisão estatal chinesa.

A cápsula que transportava o comandante Chen Dong e os astronautas Liu Yang e Cai Xuzhe aterrou no deserto de Gobi, no norte da China, aproximadamente às 20:10, horário local (12:10 em Lisboa), de acordo com a televisão estatal da China.