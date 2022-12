Um jovem de 20 anos decidiu lançar ovos ao Rei Carlos III, durante uma caminhada pela cidade de Luton. "O país foi construído sob sangue de escravos", gritou o ativista da Extinction Rebellion. O suspeito foi detido pelas autoridades.

O suspeito está atualmente sob custódia das autoridades para interrogatório depois de ter sido detido na Praça de St George, em Luton, esta terça-feira.

O Rei Carlos III foi afastado da multidão pela sua equipa de seguranças. Apesar do incidente, o monarca prosseguiu a caminhada e continuou a cumprimentar as pessoas com quem se cruzou, embora tenha feito uma alteração da rota.

Recorde-se que este não é o primeiro incidente desta natureza. Em novembro, o Rei Carlos III e Camilla escaparam por pouco a uma “chuva” de ovos.