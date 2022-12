A organização empresarial de Donald Trump foi condenada por fraude fiscal e multada em 1,6 milhões de euros.

A recandidatura de Trump às presidenciais de 2024 é vista por muitos como uma manobra para escapar aos vários processos que contra ele correm nos tribunais.

O ex-Presidente norte-americano sofreu duas “derrotas” no espaço de poucas horas, uma vez que o democrata Raphael Warnock venceu as eleições no Estado da Geórgia.