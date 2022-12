Rússia nega envolvimento com grupo de extrema-direita desmantelado na Alemanha

Para a Procuradoria, os membros do grupo "estão unidos por uma profunda rejeição contra as instituições do Estado e contra a ordem democrática da República Federal da Alemanha".

No quadro da mesma operação foi feita uma detenção na Áustria e outra em Itália, países cujas autoridades colaboraram com as alemãs.

Segundo a mesma a nota, os suspeitos estavam a estabelecer "preparativos concretos para penetrar no Parlamento (Bundestag)" com um pequeno grupo de homens armados.

A justiça alemã anunciou hoje ter anulado os planos de atentados de um grupo de extrema-direita que pretendia atentar contra as instituições democráticas do país, nomeadamente o Parlamento Federal, em Berlim.

"As representações diplomáticas e consulares russas na Alemanha não mantêm qualquer tipo de contactos com representantes de grupos terroristas ou formações ilegais", indicou hoje a embaixada de Moscovo em Berlim citada pelas agências russas Ria Novosti e Tass.

A embaixada de Moscovo em Berlim disse hoje não ter qualquer relação com organizações "terroristas" na Alemanha, poucas horas depois do anúncio da neutralização de um grupúsculo que supostamente preparava perturbar instituições alemãs.

Entre outros aspetos, os elementos dos vários movimentos autoproclamam-se "cidadãos do Reich", não reconhecem as instituições, não obedecem às forças policiais, não pagam impostos e possuem matrículas próprias nos veículos que conduzem.

As autoridades estimam que cerca de 20 mil pessoas estão envolvidas em movimentos radicais de extrema-direita na Alemanha.

O grupúsculo desmantelado hoje, segundo fontes judiciais, é inspirado nas teorias do movimento QAnon, organização conspirativa de extrema-direita dos Estados Unidos.

As mesmas fontes referem que os membros do grupo neutralizado autointitulam-se "Estado Profundo" que conta com a "intervenção iminente da sociedade secreta 'Aliança', tecnicamente superior e que conta com membros dos serviços informações, militares e funcionários governamentais de outros países, nomeadamente da Federação da Rússia e dos Estados Unidos".

A investigação relacionou pelo menos um membro do grupo tentou contactar "representantes da Federação da Rússia".

Contudo, de acordo com as investigações realizadas até à data, não há indícios de que estes interlocutores tenham reagido positivamente ao pedido.

A justiça alemã refere também que se trata de uma organização muito bem estruturada composta por um "órgão central" e um "braço militar" encarregado de adquirir equipamento e treinar recrutas, assim como dispõe de uma comissão de "Justiça", "Negócios Estrangeiros" e "Saúde".

No passado mês de outubro, membros do "braço militar" de um grupo de extrema-direita foram sinalizados nas casernas do Exército alemão (Bundeswehr) durante missões de recrutamento de elementos dispostos a envolver-se "num golpe de Estado".