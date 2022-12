Vice-presidente do Parlamento Europeu perde mandato após detenção

A vice-presidente do Parlamento Europeu perdeu o mandato. Eva Kaili foi detida por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais.

O Parlamento Europeu não quer comentar a decisão enquanto decorrem as investigações. No entanto, garante total cooperação com as autoridades.

Eva Kaili, está entre os cinco detidos na Bélgica no âmbito de uma investigação sobre alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo, segundo a imprensa belga.

A polícia de Bruxelas realizou, esta sexta-feira, 16 buscas domiciliárias e efetuou as detenções, entre as quais o companheiro de Kaili, atual colaborador ligado ao grupo dos Socialistas e Sociais Democratas no PE, adiantaram as mesmas fontes.