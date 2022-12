Países Baixos investigam empresa ferroviária por deportação de judeus na II Guerra Mundial

As autoridades neerlandesas informaram, esta segunda-feira, que foi aberta uma investigação sobre o papel desempenhado pelo sistema ferroviário dos Países Baixos na deportação de milhares de judeus durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.

A investigação, realizada pela companhia ferroviária Dutch Railways, procura esclarecer até que ponto o sistema apoiou o extermínio de judeus pela Alemanha nazi durante a guerra.

O Centro de Estudos do Genocídio e do Holocausto deverá apresentar as conclusões num prazo de cerca de três e meio.

A companhia ferroviária, por sua vez, destacou que o objetivo da investigação é também aprofundar o "entendimento histórico" das "próprias ações" dos Países Baixos durante os anos de guerra.

O país usou comboios especiais durante a ocupação alemã para deportar um grande número de pessoas para campos de concentração e extermínio. A Dutch Railways referiu-se a esse período como um "capítulo negro" na história da empresa e pediu desculpas em 2005 pelo que aconteceu.

Mais de 5.000 judeus deportados e as suas famílias receberam indemnizações de cerca de 43 milhões de euros da empresa em 2021.