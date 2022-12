Biden assina lei que protege casamento homossexual nos EUA

O Presidente norte-americano, Joe Biden, assinou esta terça-feira a lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, durante uma cerimónia na Casa Branca que juntou milhares de convidados.

Num clima festivo, com mais de 3.000 participantes, o cantor Sam Smith atuou no início do evento com a famosa canção "Stay With Me", enquanto Cyndi Lauper emocionou o público com "True Colors", um hino da comunidade 'gay'.

Ao promulgar este projeto de lei, Biden saudou um "passo crucial rumo à igualdade, à liberdade e à justiça, não apenas para alguns, mas para todos".

"Decidir com quem se casar é uma das decisões mais pessoais que uma pessoa pode tomar", salientou o democrata, defendendo que o casamento deve-se resumir a apenas duas perguntas:

"Quem é que você ama?" e "Você será fiel à pessoa que ama?"."Esta lei reconhece que todos devem ter o direito de responder a essas perguntas por si mesmos, sem interferência do governo", acrescentou.

O Congresso norte-americano tinha dado na quinta-feira a aprovação final à legislação que protege os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, um passo considerado monumental numa batalha de décadas pelo reconhecimento nacional de tais uniões.