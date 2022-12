Israel vs. Irão: grandes manobras militares testemunhadas pelo correspondente da SIC

Israel e o Irão vivem uma guerra que dura há já várias décadas. O Irão tenta conseguir armas nucleares e ameaça destruir Israel. Telavive, por sua vez, lançou uma guerra cirúrgica dos serviços secretos no coração de Irão, que tem como cenário um dos países vizinhos, o Azerbaijão.

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, visitou a capital do Azerbaijão, Baku, e chegou até a fronteira do Irão, onde viu grandes manobras militares do regime dos Aiatolás.

Baku é uma cidade moderna e sofisticada na região do Cáucaso, que cresceu rapidamente nos últimos 31 anos, e que possui grandes reservas de petróleo e de gás. Pertencia à União Soviética e, em 1991, declarou a independência. Quase toda a população é muçulmana xiita, tal como acontece no país vizinho do Irão, mas a sua Constituição não declara uma religião oficial e o governo define-se como laico.

Quanto mais próxima é a relação estratégica entre Baku e Jerusalém, mais Teerão ameaça os dois países.

Num vídeo difundido pela República Islâmica do Irão definem claramente que o caminho para a mesquita sagrada de Al Aqsa, em Jerusalém, passa pela capital do Azerbaijão.

É a primeira vez que Teerão ameaça os dois países afirmando: