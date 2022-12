E se o Governo lhe pagasse 100 euros para dar boleia?

Menos poluição, menos engarrafamentos e mais poupança. Estas são algumas das vantagens apresentadas pelo Governo francês, que pretende incentivar a população a apostar em “boleias solidárias” (covoiturage) . Em 2023 vai entrar em vigor o plano nacional de boleias diárias, com o qual os motoristas franceses conseguirão receber um bónus de 100 euros.

O plano do Executivo francês foi concebido em 2019, mas acabou por ser adiado pela pandemia. Será aplicado a partir do dia 1 de janeiro e estão elegíveis para o bónus de 100 euros condutores que se inscreverem pela primeira vez em plataformas de “carpooling”, enumeradas no site do Governo.

O Executivo gaulês está a apostar nas viagens locais, de curta distância, isto é, até aos 80 quilómetros.

O bónus é pago pelas plataformas de “carpooling” de forma progressiva. Realizada a primeira viagem, o motorista irá receber 25 euros e 75 euros adicionais se nove viagens forem concluídas dentro de três meses.

Os valores mínimos serão pagos diretamente pelas plataformas de “carpooling”, que definirão os detalhes.

As viagens mais longas que são requeridas também são incentivadas e correspondem a um bónus de 100 euros, acumulável, para os novos inscritos que concluam três viagens.

Para os condutores que não queiram receber o bónus em dinheiro, poderão optar por vouchers.

O Ministério da Transição Energética e dos Transportes entende que este plano reduz o tráfego, a poluição e é uma resposta ao aumento dos preços dos combustíveis.