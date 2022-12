O presépio estava completo em Queensland, na Austrália. Porém, os três camelos, dos reis magos, escaparam e foram “dar uma voltinha” pela cidade. Quem se cruzou com estes animais filmou-os a circular pela via pública tranquilamente, provocando constrangimentos no trânsito. Os três camelos foram recuperados e já se encontram em casa, seguros.

Os camelos Cyrus, Morgy e Benjamon terão escapado de uma exibição na Igreja Comunitária Baptista em Bridgeman.

O cuidador dos camelos, Whane Morris, diz que “têm o hábito de ir dar uma voltinha”. E é frequente ver os camelos em grupo, porque “são animais que gostam de estar juntos”.

Um pastor da igreja disse à rádio 96Five FM que os camelos destrancaram o pequeno portão e saíram.