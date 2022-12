ONU saúda decisão de Musk de reativar contas de jornalistas no Twitter

As Nações Unidas saudaram a decisão do dono do Twitter de reativar as contas de jornalistas que foram suspensas.

No entanto, o alto-comissário para os Direitos Humanos sublinha que persistem sérias preocupações sobre a rede social.

Os jornalistas tinham escrito sobre uma outra conta, também, entretanto desativada, que acompanhava em tempo real o jato privado de Elon Musk.

Entre as contas suspensas estão as de jornalistas da CNN, New York Times e Washington Post, e de vários jornalistas independentes.

O dono da rede social acusa os jornalistas de terem posto em risco a sua segurança por terem divulgado a sua localização.

A suspensão provocou uma onda de críticas. A União Europeia ameaçou mesmo o dono da Tesla com sanções.