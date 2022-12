Tiroteio no Dia da Independência: pai de suspeito acusado de conduta imprudente

Procuradores de Chicago acusaram este sábado o pai do suspeito de ter matado sete pessoas num desfile no Dia da Independência dos EUA, em Highland Park, Illinois, alegando ter sido imprudente quando assinou a licença de arma para o filho.

O pai de Robert E. Crimo III -- Robert Crimo Jr. -- enfrenta sete acusações de conduta imprudente.

"As pessoas assumem a responsabilidade quando colocam outras pessoas em perigo de forma imprudente", disse o principal procurador de Lake County, Eric Rinehart, ao anunciar as acusações, que podem levar a uma pena de até três anos de prisão, segundo o jornal The New York Times.