NATO confirma reforço de posições na fronteira entre a Sérvia e o Kosovo

A missão da NATO no Kosovo (KFOR) confirmou que aumentou a sua presença em Jarinje, na fronteira com a Sérvia, depois de um grupo de sérvios ter protestado contra a presença de polícias kosovares.

Os cidadãos sérvios que se manifestaram passaram por uma primeira linha de segurança, mas foram detidos a 50 metros do posto de controlo, de acordo com os 'media' sérvios.

Em resposta a uma possível presença de "grupos criminosos" entre os manifestantes, um porta-voz da KFOR confirmou o início de uma operação de reforço de tropas na zona.

“É preciso que todas as pessoas que participam dos protestos evitem a violência e expressem a sua opinião de forma pacífica, evitando ações desproporcionais, atitudes agressivas e comportamentos que possam ser mal interpretados ou entendidos como provocação ou violência desnecessária”.

Na semana passada, as detenções de dois ex-polícias sérvio-kosovares provocaram a revolta por parte da população do norte do Kosovo, de maioria sérvia, o que obrigou a Polícia kosovar a assumir temporariamente o controlo das fronteiras.

Perante a escalada de tensão, a Sérvia pediu, na sexta-feira, à NATO para permitir o destacamento das forças de segurança de Belgrado para o Kosovo, um pedido inédito desde o fim do conflito na região.