A uma semana do Natal, as principais cidades do mundo iluminaram-se. As luzes, as cores, os cheiros não deixam ninguém indiferente. Desde espetáculos a mercados de Natal, as cidades ganham vida e trazem milhares de pessoas para as ruas. A acompanhar este ambiente está o frenesim das últimas compras para esta época do ano.

Vamos dar a volta ao Mundo à procura das melhores decorações de Natal.