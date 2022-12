Coreia do Norte realizou um "importante teste" para o desenvolvimento de um satélite espião

A Coreia do Norte informou hoje que realizou no domingo "um importante teste da fase final para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento" a partir da base de lançamento espacial de Sohae, no noroeste do país. Os militares de Seul detectaram o lançamento de dois mísseis balísticos de médio alcance por Pyongyang no domingo, o mais recente após um ano marcado por uma série recorde de testes de armas.

Pyongyang diz ter lançado "um satélite de teste de ângulo aberto a uma altura de 500 quilómetros equipado com uma câmara pancromática para um teste de resolução de 20 metros, duas câmaras multiespectrais, transmissor de vídeo, transmissores e recetores de diferentes bandas, dispositivos de controlo e baterias", de acordo com a agência KCNA.

No domingo, os militares sul-coreanos detetaram o lançamento de dois mísseis balísticos de médio alcance (MRBMs) de Tongchang-ri, onde fica Sohae, local onde o regime na quinta-feira testou um novo motor de combustível sólido que pretende usar para futuros mísseis de longo alcance.

Os projéteis voaram cerca de 500 quilómetros antes de caírem no mar do Japão, segundo o Estado-Maior Conjunto (JCS) sul-coreano.

O teste foi feito para "avaliar a capacidade e estabilidade no processamento e estabilidade dos dispositivos de transmissão e verificar a confiabilidade do sistema de controlo de solo, incluindo o controlo de filmagem e o controlo de atitude de vários dispositivos de filmagem num ambiente apropriado que simule o ambiente espacial", explicou um porta-voz da Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial (NADA) no texto da KCNA.

A peça inclui uma foto de um projétil até então inédito com o logotipo da NADA num dos lados e duas imagens das cidades sul-coreanas de Seul e Incheon aparentemente tiradas no domingo pelo satélite de teste, já que ambas mostram queda de neve.

O teste confirmou o uso da "tecnologia de operação da câmara no ambiente espacial, a capacidade de processamento e transmissão de dados dos dispositivos de comunicação e a precisão de rastreamento e controlo do sistema de controlo terrestre", segundo o artigo.

A NADA anunciou, por sua vez, que "concluiria os preparativos para o primeiro satélite de reconhecimento militar até abril de 2023".

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou Sohae em março deste ano e pediu a modernização do local para implantar satélites de reconhecimento.

Desde então, os satélites mostraram atividade para modernizar a instalação de Sohae, de onde a Coreia do Norte lançou três foguetes espaciais -- um dos quais falhou -- em 2012 e 2016.

O desenvolvimento de satélites militares de reconhecimento é um dos objetivos do plano quinquenal de modernização de armas aprovado por Pyongyang em janeiro de 2021.