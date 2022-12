Twitter proíbe promoção de outras redes sociais incluindo Instagram ou Facebook

Os utilizadores do Twitter vão deixar de poder publicar 'links' de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram, anunciou hoje a plataforma de Elon Musk, novamente envolvido em polémica após a suspensão de contas de jornalistas.

"O Twitter não permite mais a promoção gratuita de certas redes sociais no Twitter", avançou a plataforma em comunicado, indicando que Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post e Nostr serão afetados.

Esta alteração é divulgada no mesmo dia em que uma jornalista do The Washington Post denunciou que a sua conta no Twitter tinha sido suspensa.

"Elon Musk suspendeu a minha conta no Twitter", escreveu Taylor Lorenz, que acompanha as notícias sobre a indústria de tecnologia para o jornal norte-americano.

O multimilionário dono da plataforma respondeu publicamente no Twitter que se trata de uma "suspensão temporária devido a uma divulgação prévia de dados pessoais por esta conta", e que esta medida "será levantada em breve".

Taylor Lorenz explicou que fez uma pergunta a Elon Musk via Twitter, para um artigo que está a escrever, porque não conseguiu contactá-lo pelos canais tradicionais.

"Meu colega Drew Harwell, que também foi suspenso, e eu estamos a trabalhar numa história que envolve Musk e esperamos obter algum comentário dele. Tentámos contactá-lo várias vezes por e-mail nos últimos dias", disse a jornalista.

Elon Musk suspendeu no início da semana as contas no Twitter de vários jornalistas, a quem acusou de colocar a sua família em risco por terem publicado a sua localização.

O novo proprietário do Twitter disse no sábado que iria restabelecer as contas dos jornalistas norte-americanos na rede social, depois de uma onda de críticas na sequência da suspensão.

Na sexta-feira, a União Europeia (UE) ameaçou Musk com sanções, enquanto a ONU denunciou que a suspensão era "um precedente perigoso".