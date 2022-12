EUA vão ser atingidos por "bomba meteorológica"

Os Estados Unidos da América preparam-se para uma das maiores tempestades dos últimos anos. Os especialistas falam numa bomba meteorológica, ou ciclone bomba, que deve atingir grande parte do país e obrigar a população a proteger-se para o Natal.

Nos próximos dias, prevêem-se nevões fortes, chuvas torrenciais, ventos ciclónicos e inundações em várias regiões dos Estados Unidos.

Os especialistas alertam para uma "bomba meteorológica" que pode ser a pior tempestade das últimas décadas a atingir o país, nesta altura do ano.

A bomba meteorológica, ou ciclone bomba, é uma tempestade tropical que se agrava muito rapidamente quando uma massa de ar frio colide com uma massa de ar quente.

De acordo com as autoridades, a intempérie vai afetar a vida de mais de 190 milhões de pessoas, o que equivale a mais de metade da população do país.

Centenas de voos já foram cancelados, assim como são esperados cancelamentos nos comboios e autocarros.

Vários governadores já decretaram o estado de emergência para poderem acionar, antecipadamente, as equipas e meios de socorro necessários.