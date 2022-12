Eurodeputada Eva Kaili vai ser presente a tribunal

A eurodeputada grega e ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili vai ser presente a tribunal, após ter sido detida no âmbito de um escândalo de alegada corrupção em favor dos interesses do Qatar junto das instituições europeias.

Eva Kaili, detida no passado dia 09 de dezembro em Bruxelas pela polícia belga (responsável pela condução da investigação), é uma das principais figuras do escândalo conhecido como "Qatargate" que está a abalar as instituições da União Europeia (UE).

Na audiência de hoje, que esteve inicialmente agendada para 14 de dezembro, será determinado se a eurodeputada permanece em prisão preventiva.

A par de Eva Kaili, estão em prisão preventiva Francesco Giorgi, companheiro da política grega, e o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri.

Nos últimos dias, as informações sobre o caso têm sido constantes na imprensa internacional e vários nomes e entidades têm sido associados ao escândalo, como foi o caso do ex-comissário europeu Dimitris Avramopoulos.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reafirmou, na segunda-feira, que haverá "tolerância zero à corrupção" na instituição, tendo já prometido na semana passada, numa intervenção no hemiciclo, reformas nesse sentido.