Novos confrontos violentos em Paris

A manhã deste sábado, véspera de Natal, está a ser marcada por vários episódios de tensão e violência junto à Praça da República, em Paris. Há registo de confrontos entre os manifestantes e a polícia no centro da capital francesa.

Horas antes, centenas de elementos da comunidade curda em França manifestaram-se em memória das três vítimas mortais do tiroteio desta sexta-feira na capital francesa, que causou também três feridos.

Durante a tarde de ontem viveu-se um cenário muito semelhante no centro de Paris, mais concretamente no 10.º arrondissement. Uma tarde de muita tensão, com episódios de violência entre manifestantes da comunidade curda e a polícia.

O protesto começou depois do ataque que ocorreu na manhã de ontem no centro da capital francesa e obrigou à intervenção das autoridades, que tentaram dispersar a multidão com gás lacrimogéneo. Segundo a imprensa francesa , pelo menos cinco polícias ficaram feridos nos confrontos e uma pessoa foi detida.

O suspeito do ataque foi detido no local. Segundo as autoridades, o atacante, um maquinista reformado de 69 anos, tem nacionalidade francesa e já foi acusado duas vezes de tentativa de homicídio, em 2016 e 2017. O presumível autor dos disparos era, contudo, desconhecido dos arquivos dos serviços secretos franceses e da Direção-Geral de Segurança Interna.

O ataque ocorreu junto ao centro comunitário curdo, num bairro comercial e movimentado.