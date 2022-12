Dezenas de refugiados rohingya retidos em praia da Indonésia

Não se sabe se os refugiados rohingya viajavam no navio que está parado há semanas no mar de Andaman e que naufragou enquanto transportava cerca de 200 pessoas. A embarcação foi avistada perto das águas de Aceh nos últimos dias.

Rolly Yuiza acrescentou que o grupo desembarcou diretamente na praia e ainda não se sabe de onde veio ou como ali foi parar. As autoridades continuam à procura do navio que o terá transportado.

Rohingya ainda são vistos como intrusos no Myanmar

As autoridades da província de Aceh disseram no sábado que estão a realizar buscas para localizar o navio e garantiram que não recusariam ajuda caso este se aproximasse da costa indonésia.

Estas declarações foram feitas depois de a Organização das Nações Unidas (ONU) e de várias organizações não governamentais de Direitos Humanos terem pedido esta semana aos governos do sul e sudeste da Ásia para agirem "com urgência" para resgatarem as pessoas no navio, expressando preocupação sobre as condições de saúde dos passageiros.

O relator especial da ONU para Myanmar (antiga Birmânia), Tom Andrews, destacou na passada quinta-feira que o motor do navio avariou e que os ocupantes estão a esgotar as reservas alimentares e de água, pelo que "resgatar pessoas em perigo no mar é uma norma fundamental do direito internacional, incorporada em tratados internacionais".

Embora vivam em Myanmar há gerações, os rohingya, minoria muçulmana birmanesa que enfrenta uma discriminação generalizada no país, de maioria budista, ainda são vistos como intrusos, não tendo direito à cidadania ou aos mesmos direitos que outros habitantes.

Todos os anos, centenas de elementos desta minoria tentam fazer a perigosa viagem de barco para a Malásia ou a Indonésia.