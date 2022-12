Três ONG suspendem operações no Afeganistão após proibição de mulheres

Três agências de ajuda estrangeiras suspenderam este domingo as operações no Afeganistão na sequência da decisão do governo dos talibãs de proibir as mulheres de trabalharem em organizações não-governamentais (ONG) internacionais e locais.

Trata-se da Save the Children (com sede em Londres), do Conselho Norueguês para os Refugiados (Oslo) e da CARE (Genebra), segundo a agência norte-americana AP.

As três ONG justificaram que não podem chegar eficazmente às pessoas no Afeganistão que necessitam desesperadamente de ajuda sem as mulheres nas suas estruturas locais.

A proibição foi imposta no sábado, alegadamente porque as mulheres não estavam a usar corretamente o véu islâmico.

"Cumprimos todas as normas culturais e simplesmente não podemos trabalhar sem o nosso dedicado pessoal feminino, que é essencial para termos acesso às mulheres que necessitam desesperadamente de assistência", disse o chefe do Conselho Norueguês para Refugiados no Afeganistão, Neil Turner, à AP.

Turner disse que a ONG norueguesa tem 468 mulheres no Afeganistão.

A decisão sobre as ONG do governo talibã segue-se à proibição de as mulheres frequentarem o ensino superior.