Benjamin Netanyahu volta ao poder com Governo mais nacionalista da história de Israel

Benjamin Netanyahu é o político israelita com mais tempo no poder. Depois de eleito, conseguiu já formar uma coligação com os partidos nacionalistas e ultraortodoxos. Os Estados Unidos e a Europa não escondem a preocupação, como relata o enviado especial da SIC em Israel, Henrique Cymerman.

O novo Governo do conservador Benjamin Netanyahu demorou mais do que o esperado, para se constituir. Sete minutos antes da meia noite – pouco antes de concluir o prazo legal para anunciar a formação da nova coligação – Netanyahu telefonou ao presidente Yitzhak Herzog e anunciou com tom festivo.

Nos próximos dias, Netanyahu vai anunciar quem são os ministros. O que já está claro é que este será o Governo mais nacionalista da historia de Israel. É composto pelo partido conservador Likud, dois movimentos ultraortodoxos e – a grande surpresa das eleições – o Sionismo Religioso do próximo ministro da Segurança Nacional, o radical Itamar Ben Gvir (número 2 deste grupo de extrema-direita).

O movimento de Ben Gvir apoia as visitas regulares de judeus ao Monte do Templo ou Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, um dos lugares mais sensíveis do planeta. Isso é considerado pelos muçulmanos como uma provocação. Durante a campanha eleitoral, Netanyahu negou-se a ser filmado com Ben Gvir. Mas agora isso já não é um problema.

Apesar dos setores mais radicais da coligação quererem anular a marcha do orgulho gay em Jerusalém, o primeiro-ministro esclareceu que isso não vai acontecer e que nenhuma posição homofóbica vai ser adotada pelo governo.

Tanto a Casa Branca como as principais capitais europeias seguem a situação política de Israel com certa preocupação. O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que a nova coligação será julgada pelas suas decisões e não pela identidade dos seus ministros.