Depois de bate-boca, Greta Thunberg tem um conselho para Andrew Tate

O influencer Andrew Tate foi detido em Bucareste por suspeita de violação e tráfico humano. A ativista Greta Thunberg já reagiu à detenção, depois de esta semana ter entrado num bate-boca viral nas redes sociais com o britânico.

Andrew Tate e o irmão foram detidos depois de uma fotografia que o influencer publicou nas redes sociais ter dado a pista que os polícias precisavam para o localizar: uma caixa de pizza de uma empresa de Bucareste.

Mas, antes de ser detido, Tate deu que falar devido a uma troca de palavras no Twitter com Greta Thunberg. Tudo começou com o influencer a pedir o endereço de email da activista para lhe enviar a “lista completa de coleção de carros e as respectivas emissões descomunais”.

Greta respondeu com um endereço inventado: “smalld***energy@getalife.com” (energiadepénispequeno@arranjaumavida.com, numa tradução literal para português).