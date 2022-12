Papa emérito com "lugar muito especial" entre os sucessores de Pedro

O bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar considerou hoje que "quando a história fizer o seu caminho", o Papa emérito Bento XVI, que hoje morreu aos 95 anos, "ganhará um lugar muito especial" entre "os sucessores de Pedro".

Numa mensagem a propósito da morte de Joseph Ratzinger, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, que lidera a organização da Jornada Mundial da Juventude que se realiza em Lisboa em agosto do próximo ano, acrescentou que se deve "agradecer muito o pontificado do Papa Bento XVI naquilo que à juventude diz respeito e, quanto a Portugal, a experiência única daquilo que foi a sua visita em 2010 a Lisboa, a Fátima e ao Porto".

"Não esqueço as suas palavras: 'A Igreja não impõe, a Igreja propõe e nós somos convidados a dar testemunho das razões da nossa fé em Cristo vivo'", disse o bispo Américo Aguiar na sua mensagem, acrescentando que Bento XVI é, para a juventude "uma figura muito especial".

"Recebeu o legado do Papa João Paulo II, o fundador das jornadas mundiais da juventude, e iniciou o seu pontificado fazendo uma referência à célebre mensagem de João Paulo II: 'Não tenhais medo! Abri, escancarai as portas do coração a Cristo!'", referiu.

Américo Aguiar recordou, ainda, as três jornadas mundiais da juventude realizadas nos pontificados de Bento XVI - Colónia, Sidney e Madrid -, sublinhando que, aquando da sua resignação ao papado, escreveu que já não se sentia capaz de ir à JMJ do Rio de Janeiro.

O bispo auxiliar de Lisboa evocou ainda o "papa teólogo", que "ajudou a enraizar algumas temáticas da vida da Igreja, do magistério".

O Papa emérito Bento XVI, que morreu hoje com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013.

Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.

Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".