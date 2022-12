Passagem de ano na Austrália marcada por homenagem ao povo indígena

O mundo já começou a entrar em 2023. Muitos países regressaram às tradicionais celebrações depois de no ano passado terem sido canceladas por causa da pandemia.

Eram 11:00 em Portugal quando a Nova Zelândia entrou em 2023 com o tradicional fogo de artifício. Em Auckland, milhares de pessoas juntaram-se para celebrar o Ano Novo.

Um regresso em grande, depois de no ano passado a festa ter sido cancelada por causa da pandemia. Na cidade, as celebrações foram marcadas por cinco minutos de fogo de artifício, lançado a 328 metros de altura, no topo da Sky Tower.

Também em Sydney, na Austrália, uma das primeiras cidades a fazer ponte para o Ano Novo, celebrou como sempre, com recurso a 13 minutos de fogo de artifício que este ano foi dedicado ao povo indígena do país.