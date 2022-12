Turquia coloca com "cabeça a prémio" jornalista exilado na Alemanha

As autoridades turcas incluíram na lista de procurados com recompensa financeira o jornalista turco Can Dündar, exilado na Alemanha e condenado na Turquia por publicar notícias confidenciais.

Dündar está na "lista cinzenta" de pessoas acusadas de terrorismo na Turquia, que oferece até 500 mil liras (cerca de 25 mil euros) por informações que comprovem os crimes dos suspeitos ou facilitem a sua detenção.

Esta lista do Ministério do Interior turco inclui pouco mais de mil pessoas e é a menos importante das cinco categorias existentes (vermelha, azul, verde, laranja e cinza), sendo a "vermelha" a que oferece maiores recompensas, até 10 milhões de liras (cerca de 500 mil euros).

Quem é Can Dündar?

Este jornalista, que vive exilado na Alemanha desde 2016, foi condenado em dezembro de 2021 a 27 anos e seis meses de prisão, por crimes de espionagem e terrorismo por publicar informação que os tribunais consideraram "segredo de Estado".

Can Dündar era diretor do jornal turco Cumhuriyet em 2015, quando publicou algumas fotografias de um carregamento de armas da Turquia para a Síria em camiões protegidos por agentes dos serviços secretos turcos, efetuado um ano antes.

Juntamente com vários colaboradores, o jornalista foi acusado de pertencer ao banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), à guerrilha marxista curda e à irmandade islâmica do clérigo Fethullah Gülen, apesar de ambos os movimentos serem ideologicamente opostos e o jornal, de centro-esquerda, não estar na órbita de nenhum destes.

Na "lista cinzenta", Dündar aparece apenas como associado à irmandade "gülenista", embora na Turquia continue sujeito a um processo em andamento, devido aos protestos antigovernamentais de 2013, juntamente com outras figuras da intelectualidade de esquerda turca.