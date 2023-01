Debandada em festejos de Ano Novo provoca pelo menos nove mortos no Uganda

Pelo menos nove pessoas morreram e várias ficaram feridas numa debandada num centro comercial na capital do Uganda, Kampala, durante as celebrações da passagem de ano, anunciou hoje a polícia.

Depois do lançamento de fogo-de-artifício no exterior do centro comercial Freedom City, no sul da capital, "seguiu-se uma debandada que resultou na morte imediata de cinco pessoas e feriu muitas outras", segundo uma declaração do porta-voz da polícia, Luque Owoyesigyire, citado pela agência France-Presse (AFP).

"Os elementos de pronto-socorro chegaram ao local e transportaram os feridos para o hospital, onde um total de nove pessoas foram confirmadas como mortas", acrescentou.

Owoyesigyire detalhou que entre as vítimas estão jovens e criticou o incidente, que apelidou de "imprudente e negligente", não tendo avançado com mais pormenores.

As celebrações de Ano Novo no Uganda, país africano na região dos Grandes Lagos, foram as primeiras em três anos, depois das restrições aplicadas devido à pandemia da covid-19 e a problemas de segurança.