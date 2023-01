Mais de 45 mil migrantes atravessaram ilegalmente o Canal da Mancha em 2022 em barcos improvisados, um recorde apesar dos sucessivos planos dos governos conservadores britânicos para combater o fenómeno que é politicamente sensível.

De acordo com os cálculos da AFP baseados em números do Ministério da Defesa, 45.756 migrantes fizeram a perigosa travessia que conta com águas muito frias durante grande parte do ano.

No ano anterior, em 2021, tinha também sido batido um novo recorde, mas mesmo assim foram quase metade o número de pessoas que tentaram a travessia: 28.526 pessoas tentaram chegar à ilha, segundo dados da AFP.

Embora a maioria das viagens tenha sido feita no verão, destacando-se o dia 22 de agosto quando chegaram 1.295 migrantes em apenas um dia, continuam a realizar-se viagens também no inverno, com 1.745 chegadas durante o mês de dezembro.

O mês passado foi marcado pelo afundamento de um bote que transportava dezenas de migrantes oriundos de França, tendo quatro deles morrido enquanto os restantes 39 acabaram por ser resgatados por um barco de pesca que estava próximo.

No ano anterior, na noite de 23 para 24 de novembro, morreram 27 migrantes com idades compreendidas entre os sete e os 46 anos que seguiam num barco insuflável que se afundou.

A agência de notícias francesa AFP escreve que o crescente encerramento do lado francês do porto de Calais e do Túnel da Mancha resultou numa explosão, desde 2018, do número de travessias do Canal da Mancha em pequenas embarcações.

Os Conservadores britânicos prometeram desde o Brexit "retomar o controlo" das fronteiras, mas apesar dos sucessivos planos anunciados as travessias continuam a aumentar, ultrapassando o sistema de asilo britânico.