Rússia anuncia participação em exercícios militares de manutenção de paz na Arménia

O Ministério da Defesa russo anunciou hoje a participação, este ano, do exército russo nos exercícios de manutenção da paz da pós-soviética Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) na Arménia, em tensão com o vizinho Azerbaijão.

"Exercícios conjuntos dos contingentes de manutenção da paz do OTSC 'Indestructible Brotherhood 2023' serão realizados no território da Arménia", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia, em comunicado hoje divulgado.

O anúncio foi feito no contexto das críticas ao contingente russo de manutenção da paz em Nagorno Karabagh, que não conseguiu desbloquear o corredor Lachin, fechado por alegados ativistas do Azerbaijão, e ao OTSC, acusado de responder com indiferença aos pedidos de apoio da Arménia.

O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, na quinta-feira, instou Moscovo a apresentar uma solução para reabrir aquele corredor Lachin, bloqueado pelo Azerbaijão em 12 de dezembro, e defendeu que a Rússia deve insistir com as Nações Unidas na necessidade de "enviar a Karabakh um grupo multinacional de manutenção da paz".

Além dos exercícios das forças de paz do OTSC, o Ministério da Defesa da Rússia indicou que vai realizar outras oito manobras bilaterais "de forças de paz e antiterroristas".

O comando russo indicou que estes são os exercícios russo-indianos Indra 2023, os exercícios antiterroristas dos postos de comando dos países membros da Missão de Paz 2023 da Organização de Cooperação de Xangai e os exercícios conjuntos Rússia-Laos e Rússia-Paquistão Manobras de Amizade 2023.

Os militares russos vão realizar também exercícios com seus homólogos argelinos no âmbito do Border 2023, além dos exercícios russo-mongóis Selenga 2023 e exercícios com os militares vietnamitas.