Ativistas pelo ambiente pintam porta da residência oficial da primeira-ministra francesa

O movimento ambientalista francês Dernière Renovation pintou com spray a porta da residência oficial da primeira-ministra. Elementos do grupo acabaram por ser detidos pela polícia.

O objetivo do protesto foi denunciar crimes ambientais cometidos pelo Estado francês. Acusam a França de não cumprir os seus compromissos para travar as alterações climáticas.

Este protesto acontece dois dias depois de outro grupo ambientalista, os Extinction Rebellion, terem suspendido protestos mais radicais – tais como como ocupações e bloqueios de estradas e edifícios. Esta mudança de postura começou no Reino Unido, depois de uma recente vaga de protestos – entre os quais atirar tinta a obras de arte.

A renúncia dos Extinction Rebellion à desobediência civil chegou com o anúncio de que estão a preparar uma grande manifestação para 21 de abril. Uma sondagem feita no Reino Unido, em outubro, mostrava que quase 70% da população apoiava manifestações em defesa do clima, mas pacíficas.