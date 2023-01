As autoridades norte-americanas divulgaram imagens de uma tentativa de fuga de um recluso na noite da passagem de ano.

As imagens mostram o momento em que o homem tentou fugir.

De acordo com as informações disponíveis, estaria a ser transferido para uma prisão em Los Angeles quando arrombou uma das janelas do carro para tentar saltar em andamento.

No entanto, os agentes conseguiram travá-lo e impedir a fuga.