Irão avisa: concurso de caricaturas do Charlie Hebdo "não vai ficar sem resposta"

O governo do Irão qualificou na quarta-feira como "insultuosa" a decisão do jornal francês Charlie Hebdo de abrir um concurso de caricaturas do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e assegurou não ficará sem resposta.

Depois deste comentário, o embaixador francês em Teerão, Nicolas Roche, foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) iraniano, onde recebeu os protestos do regime.

Em comunicado, o porta-voz do MNE, Naser Kanani, disse que foi transmitido a Roche que "o Irão não aceita os insultos contra as suas santidades e os valores islâmicos, religiosos ou nacionais e que a França não tem direito a justificar os insultos aos valores sagrados de outros países e nações muçulmanas, sob o pretexto da liberdade de expressão".

No texto, acrescentou-se que a República Islâmica do Irão responsabiliza o Governo francês das consequências deste ato e que "se reserva o direito de responder proporcionalmente".

O diplomata iraniano avançou ainda que o MNE do Irão apresentou o protesto oficial sobre o caso ao embaixador e que "o Irão está à espera da explicação e da ação compensatória do governo francês como condenação do comportamento inaceitável da revista".

A Charlie Hebdo recordou na quarta-feira no Twitter que lançou, a 8 de dezembro, um concurso de caricaturas do líder iraniano, como símbolo da repressão contra a mulher no Irão, onde decorem desde há meses uma série de protestos.