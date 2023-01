E se as empresas de tabaco ficassem responsáveis pela recolha de beatas do chão?

As empresas de tabaco ficam responsáveis pela limpeza de beatas nas ruas e praias, de acordo com o novo regulamento aprovado pelo Governo espanhol. A medida entrou em vigor esta sexta-feira.

Em vez de responsabilizar o consumidor, que alimenta as empresas de tabaco, Espanha decidiu ir à origem do problema. As tabaqueiras vão pagar uma taxa ao Governo e está previsto que assumam os custos de limpeza, transporte e tratamento destes resíduos.

Milhões de beatas são atiradas ao chão todos os anos, o que liberta resíduos plásticos considerados tóxicos, cuja decomposição pode levar décadas. Isto porque a maioria dos cigarros contém filtros feitos de fibra de acetato de celulose, um tipo de bioplástico. A situação é nefasta para o ambiente e preocupa as autoridades.

Um relatório da Fundação Catalan Rezero indica que as beatas geram mais de 2.700 toneladas de resíduos por ano e estima que cerca de 70% dos cigarros acabem em terra ou em espaços naturais.

Apesar de se tratar de um problema ambiental, também não é positivo para as carteiras. As autoridades locais na Catalunha estavam a pagar entre 12 e 21 euros por habitante, por ano, na limpeza de cigarros nas estradas, sabendo também que as taxas são mais altas nas zonas costeiras, informa a BBC.

O mais alarmante é que os resíduos de cigarros são mais abundantes nas praias do Mediterrâneo, acrescentando que as medidas existentes para combater o problema, como campanhas de sensibilização e cinzeiros portáteis nas praias, foram insuficientes.

Apesar das medidas já terem entrado em vigor, ainda falta informação quanto à forma como tudo vai ser implementado e se os custos serão ou não transferidos para os consumidores.

As novas regras fazem parte de uma lei aprovada no ano passado que proíbe plásticos descartáveis, como talheres e canudos, elaborada para cumprir a diretiva da UE.

A Espanha introduziu uma série de medidas abrangentes para reduzir o tabagismo nos últimos anos. Em julho, fumar foi proibido em todas as praias públicas de Barcelona, com os infratores multados em 30 euros.